Der Rahmen von LEVEL(S) umfasst sechs übergeordnete Ziele, welche zu den politisch vorgegebenen Zielen der europäischen Union beitragen und sich mit wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten von Gebäuden befassen:

Treibhausgasemissionen entlang des Gebäudelebenszyklus.

Ressourceneffiziente und kreislauforientierte Materiallebenszyklen.

Effiziente Nutzung der Wasserressourcen.

Gesunde und komfortable Räume.

Anpassung an den Klimawandel und Klimaresilienz.

Optimierung der Lebenszykluskosten und -werte.

Interessanterweise ist die Übereinstimmung mit den ebenfalls sechs Umweltzielen der Taxonomieverordnung nicht vollständig gegeben, was unter anderem auch mit den von LEVEL(S) für das Bauwesen betrachteten Bereichen zusammenhängt:

Ressourcennutzung und Umweltleistung

Gesundheit und Wohlbefinden

Kosten, Werte und Risiken

Entgegen der rein auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Betrachtungsweise der Taxonomieverordnung werden in LEVEL(S) also auch wirtschaftliche Faktoren und das Wohlbefinden der Benutzerinnen und Benutzer in Betracht gezogen.