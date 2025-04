Die ÖBB-Infrastruktur AG geht bei der Elektrifizierung der Traisentalbahn neue Wege in Sachen Ressourcenschonung: Rund 1.200 neue Fahrleitungsmasten aus CO₂-reduziertem Stahlbeton kommen auf der Strecke zwischen St. Pölten und Schrambach zum Einsatz. Der Baustoff dieser Masten enthält zu etwa 30 Prozent rezyklierte Gesteinskörnung – gewonnen aus ausgedienten Betonmasten der ÖBB in der Region Wiener Neustadt. Damit wird erstmals in diesem Umfang ein zirkuläres Materialkonzept in die Bahninfrastruktur integriert.