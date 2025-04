3. Nachhaltiger Wohnbau in urbanem Umfeld: Gleis 21 in Wien

In der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs entstand die Wohnanlage Gleis 21 mit 34 Wohneinheiten und vier Gewerbeeinheiten. Das Gebäude kombiniert eine Ortbetonbauweise im Untergeschoss mit einem Hybrid-Aufbau aus vorgefertigten tragenden Wandelementen in Holzrahmenbauweise mit XC-Deckenelementen und Fertigteilen aus Stahlbeton in den oberen Etagen. Die vier Obergeschosse sowie das Dachgeschoss wurden in Montagebauweise errichtet, was eine schnelle Fertigstellung ermöglichte.

Für die Geschoßdecken wurden Holz-Beton-Elemente mit integriertem Randunterzug eingesetzt, wodurch die Auflagerung auf den wandintegrierten Holzstützen möglich wurde. Erstmalig wurden bereits im Werk Sichtbetonbalkone mittels ISO-Körben thermisch getrennt an die XC-Elemente angeschlossen. Dadurch konnte Montagezeit eingespart und auf die Einrüstung der Fassade verzichtet werden. Das Projekt demonstriert damit die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Kombination von Vorgefertigten Holz-, Holz-Beton-verbund- und Stahlbetonfertigteilen im städtischen Wohnbau.