Die Abhängigkeit von Energieimporten ist eines der größten Versorgungs- und Kostenrisiken für Unternehmen. „Im Energiezielbild von CEOs for future wird der Eigenerzeugungsgrad massiv erhöht und damit die Preisstabilität für Industrie und Haushalte gestärkt. Investitionen in die Energiewende schaffen Wertschöpfungseffekte und sichern Arbeitsplätze in Österreich“, erläutert Christiane Brunner, Geschäftsführerin und Initiatorin des Climate Business Circle, die positiven Effekte der Energiewende und ergänzt: „Das gilt auch für Europa. In einem erneuerbaren Energiesystem braucht es mehr Vernetzung und damit mehr europäische Zusammenarbeit“.

Für eine kosteneffiziente Energiewende ist ein effizientes Zusammenspiel aller Sektoren wichtig. „Das Szenario zeigt deutlich: Wir müssen schon heute alles im Zusammenhang sehen - die erneuerbare Erzeugung, den Netzausbau, Flexibilitäts- und Speicheroptionen sowie die Sektorkopplung“, sagt Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.