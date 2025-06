Sie setzen in Österreich mit Ihren Standorten auch ein klares Bekenntnis zu Regionalität und Kundennähe.

Wir sind der einzige Schalungs- und Gerüsthersteller mit sieben Auslieferungsstandorten in Österreich. Dieses dichte Netz ist gelebtes Bekenntnis zur regionalen Verfügbarkeit und garantiert hohe Servicequalität – von der Lagerverfügbarkeit über die persönliche Beratung bis hin zur raschen Zustellung. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von kurzen Wegen, direktem Kontakt und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das ist für uns keine Floskel, sondern zentraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses als österreichischer Qualitätsanbieter.

Unabhängig von kurzfristigen Schwankungen bleiben wir unserer Strategie treu: maximale Nähe zum Kunden durch unser Standortnetz, hohe Verlässlichkeit in der Belieferung und kompromisslose Servicequalität. Genau diese Faktoren machen für viele Kunden den Unterschied – gerade in herausfordernden Zeiten.

Wachsen wollen und werden Sie auch in anderen Ländern. Wo genau?

Ja, in Deutschland wollen wir mindestens um 50 Prozent pro Jahr wachsen. Auch unser internationaler Expansionskurs zeigt Wirkung: Der neue Standort in Meitingen (DE) hat unsere Präsenz in Deutschland massiv gestärkt. Unsere Töchter in Kroatien, Slowenien, Tschechien und Ungarn wachsen, dies zeigt, dass wir auch außerhalb Österreichs als zuverlässiger Komplettanbieter wahrgenommen werden.

In Kroatien und Slowenien sehen wir zwei Märkte mit hoher Dynamik, professionellen Partnern und einem zunehmenden Qualitätsanspruch. Beide Länder investieren stark in Infrastruktur, Wohnbau und Tourismusprojekte – dort entsteht Bedarf an langlebigen, effizienten Schalungs- und Gerüstsystemen.

Was uns dort besonders freut: Das Verständnis für Qualität wächst spürbar. Hier wird nicht die billigste, sondern die nachhaltigste und sicherste Lösung gesucht – und genau hier können wir mit unseren Systemen punkten. Unsere lokale Präsenz, ein starkes