Um den Nachhaltigkeitsgedanken zu entsprechen, wäre es wünschenswert, Abbruch, Aufbereitung und Verarbeitung in einem kleinen Umkreis zu machen. Bei großen zukünftigen Projekten ist dies sinnvoll und möglich. Beim kleinen Forschungsprojekt in Wien allerdings nicht.

Darauf weist auch Franz Denk, technischer Geschäftsführer bei Wopfinger Transportbeton, hin: "Wir haben es hier mit kleinen Mengen zu tun. Wir brechen jetzt ab und bereiten es in Großwilfersdorf in der Steiermark auf", so Denk. Die Verbauung findet es 2026 statt. Bis dahin wird das aufbereitete Material von der BOKU geprüft und bis zur Wiederverwertung zwischengelagert.

Professor Bergmeister wünscht sich, dass die Richtlinien in Österreich den Einsatz von 100 Prozent Recyclingbeton und nicht nur 50 Prozent erlauben würden. Denn dann wären die Möglichkeiten größer und der aufbereitete Beton würde dichter sein, als ursprünglich angenommen.