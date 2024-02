Bauen ist im vergangenen Jahr erneut teurer geworden, allerdings nicht mehr so stark wie zuvor.



Im Jahresdurchschnitt 2023 stiegen die Baupreise um rund 5 Prozent. Am stärksten war der Preisanstieg mit 7,5 Prozent im Hochbau, im Tiefbau stiegen die Preise im Schnitt nur um gut 1 Prozent, wie aus Daten der Statistik Austria hervorgeht.



Preistreiber waren laut Statistik Austria vor allem Elektroinstallationen, Gas- und Wasserinstallationen sowie Arbeiten an Heizungsanlagen, Wärmetauschern und Lüftungszentralen.



Im Straßen- und sonstigen Tiefbau sorgten beispielsweise teurere Schächte und Abdeckungen für spürbare Preiserhöhungen.