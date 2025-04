Die Initiative Zukunft Bauen versteht sich laut Muchitsch nicht als kurzfristiges Konjunkturpaket, sondern als langfristiger Strategierahmen zur Stabilisierung und Modernisierung der Bauwirtschaft. Dazu brauche es nun klare politische Signale: „Die öffentliche Hand muss ihrer Verantwortung nachkommen und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ein verlässlicher Auftraggeber sein.“

Die Bauwirtschaft sei mit ihrer breiten Wertschöpfungskette von der Planung über die Baustoffproduktion bis zur Umsetzung ein zentraler Konjunkturträger. Um diesen Motor am Laufen zu halten, seien gezielte Investitionen in die öffentliche Bau- und Sanierungstätigkeit das richtige Mittel. „Wer in den Bau investiert, investiert in Beschäftigung, Ausbildung, Klimaschutz und soziale Infrastruktur“, so Muchitsch abschließend.