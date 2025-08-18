Im Gespräch mit der APA berichtet Baumit-Chef Georg Bursik, dass die Flaute am Bau „Österreich und noch stärker Deutschland betreffe. Österreich hat das Problem, dass überhaupt nicht gebaut wird, obwohl wir Zuzug haben. Der Neubau steht – seit 15 Jahren wurden nicht so wenige Wohnungen fertiggestellt wie jetzt.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte er appelliert, wieder mehr zu bauen – wenn möglich zu halbwegs leistbaren Preisen. Um den steigenden Bedarf zu decken, sollten jährlich zwischen 40.000 und 60.000 Wohneinheiten errichtet werden. Von diesem Ziel war man damals noch etwa 40 Prozent entfernt.

Das Geschäft mit Zement, Beton und Baustoffen läuft schleppend. Und das bisschen Mehr im Sanierungsbereich wiege den Rückgang im Neubau nicht auf, sagte der Unternehmenschef.

Hierzulande gibt es über zwei Millionen Gebäude, „die saniert werden müssen, da sie nicht dem wärmetechnischen Standard entsprechen und viel Heiz- und Kühlenergie verbrauchen”.

Klimatechnische Verbesserungen kommen Bursiks Ansicht nach nicht schnell genug voran.

