Graf-Holztechnik, die auf Holzbau spezialisierte Tochterfirma von Leyrer + Graf, ist seit 1995 am Firmensitz in Horn ansässig. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist stetig gewachsen.



Das neue dreigeschossige Bürogebäude nach dem Entwurf des Salzburger Architekturbüros sps architekten zt gmbh wird überwiegend in Holzbauweise errichtet und verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 2.800 m2. Der Erschließungskern mit Fluchtstiegenhaus, Aufzug und Haustechnik wird aus statisch-konstruktiven Gründen in Stahlbetonbauweise errichtet. Das neue Gebäude bietet künftig knapp 40 Büros sowie Besprechungs- und Sozialräume sowie offene Begegnungszonen, um das soziale Miteinander der Mitarbeiter zu fördern.



Die Fertigstellung des Rohbaus ist für Dezember geplant. Im Sommer 2025 soll schließlich das neue nachhaltige Bürogebäude bezugsfertig sein.