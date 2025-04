Dieser Großauftrag entspricht der Strategie von Swietelsky, den Bahninfrastrukturbau in ganz Europa kontinuierlich auszubauen.

„Kroatien ist für Swietelsky ein wichtiger Zukunftsmarkt. Unsere modernen Bahnbaumaschinen setzen neue Maßstäbe in der Branche. Mit innovativer Technologie, Know-how und der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeitenden konnten wir die Ausschreibung für uns entscheiden. Mit der Modernisierung der Strecken R201 und R202 verbessern wir die regionale und überregionale Mobilität. Eine zuverlässige und moderne Schieneninfrastruktur ist für die Zukunft des europäischen Personen- und Güterverkehrs unerlässlich“, so Peter Krammer, CEO Swietelsky AG.