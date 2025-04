Im beauftragten Teilabschnitt wird die Zweigleisigkeit inklusive Unterbau, Oberbau und Weichen auf einer Länge von 18 km modernisieren. Es werden 64 Bahnsteige gebaut, das Oberleitungsnetz und die Gleichstromkabel erneuert sowie fünf Unterwerke für die Stromversorgung des Straßenbahnnetzes modernisiert. Die Gesamtdauer des Projekts beträgt 33 Monate.

Für Porr ist es nicht der erste Auftrag dieser Art in Rumänien:Die Sanierung von Straßenbahnlinien im Westen des Landes, zum Beispiel in Timisoara und Resita, wurden schon gemacht. Die Sanierung der Straßenbahnlinie 40 in Bukarest bringt jedoch besondere Herausforderungen mit sich. So finden die Arbeiten auf den größten Boulevards der Hauptstadt statt und müssen von einem umfassenden Verkehrsmanagement begleitet werden, um die Beeinträchtigungen des täglichen Pendlerverkehrs so gering wie möglich zu halten.

Hinzu kommt die dichte Versorgungsinfrastruktur, die teilweise verlegt, ersetzt oder zusätzlich geschützt werden muss. Nicht zuletzt stellt der Zustand der umliegenden Gebäude eine große Herausforderung dar. Vor Beginn der Arbeiten wird eine detaillierte Begutachtung und gründliche Dokumentation der umliegenden Bauwerke eingeleitet, um deren Standsicherheit und Sicherheit zu gewährleisten.