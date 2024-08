Mit dieser zusätzlichen Energie können die Rohstoffe in der Zementmühle getrocknet werden. Thermoöl zeichnet sich dadurch aus, dass es auf bis zu 250 °C erhitzt werden kann und somit als ideales Wärmeträgermedium gilt.

Eine neue hydraulische Weiche, in der alle Teilströme zusammenlaufen, bildet nun den zentralen Punkt der Thermoölanlage. „Mit dem Abschluss dieses Projektes sind wir in der Lage, deutlich mehr Wärmequellen im Werk zu nutzen und Anlagenteile, die derzeit noch mit Erdgas betrieben werden, mit Abwärme zu versorgen“, so Manfred Tisch, technischer Geschäftsführer der Baumit GmbH.

Mit dieser Investition können die Abwärmenutzung weiter optimieren und der Erdgasverbrauch - in der Endausbaustufe um 1,4 Mio. m³ - reduziert werden. Dadurch können jährlich bis zu 2.800 Tonnen CO 2 eingespart werden.