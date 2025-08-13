Das Management hält daher an der bisherigen Prognose für das Gesamtjahr 2025 fest: Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll rund 800 Mio. Euro erreichen. Im Jahr 2024 sank das operative EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent, das nicht bereinigte EBITDA ging um 10 Prozent auf 707 Mio. Euro zurück. Die Konzernführung ist zuversichtlich, ihr mittelfristiges EBITDA-Ziel von über 1,2 Milliarden Euro zu erreichen.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres stieg das EBITDA von 340 auf 379 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich von 122 auf 198 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern (EBT) verfünffachte sich fast von 33 auf 151 Millionen Euro.

Gleichzeitig vergrößerte sich die Nettoverschuldung von 1,75 Mrd. Euro zum Stichtag 31. Dezember 2024 auf 2,02 Mrd. Euro per Ende Juni 2025, während der Verschuldungsgrad von 60,8 Prozent auf 73,1 Prozent stieg. Der Personalstand verringerte sich leicht – von weltweit 20.458 Vollzeitäquivalenten auf 20.378 Beschäftigte.