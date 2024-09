Respekt kommt vom lateinischen „respicere“, was so viel heißt wie „zurücksehen“. Damit ist es eng verwandt mit den Begriffen „Rücksicht“ und „berücksichtigen“. Respekt heißt also, alle Seiten seiner Persönlichkeit zu berücksichtigen. Genau darin liegt oftmals das Problem. Die negativen Seiten an uns sehen wir klar und deutlich, was wir gut machen und können dagegen nicht.



Das liegt an unserem eingebauten „Negativitätsfehler“. Was sich vom „Soll“ abhebt wird stärker wahrgenommen. Deswegen sehen wir unsere eigenen Fehler klar. Was wir dagegen gut machen, wird als selbstverständlich wahrgenommen. Da es uns keine Mühe kostet und leicht von der Hand geht, ist es keiner Würdigung wert.



Respektvoll mit sich selbst sein heißt also auch, das zu würdigen, was man gut kann. René Borbonus dazu: „Wer sich selbst würdigt, verhält sich würdevoll; wer sich würdevoll verhält, lässt auch anderen seine Würde.“ Demnach ist es sinnvoll, sich mehr mit den Dingen zu beschäftigen, welche gut laufen. Mit den Fähigkeiten, die uns auszeichnen. Eine wunderbare Möglichkeit dazu ist das so genannte Erfolgstagebuch. Darin werden die Erfolge des Tages in einem Journal notiert.



Würdigt man also seine ganze Persönlichkeit und geht in einen zielführenden Dialog mit sich selbst, geht man den Weg hin zu mehr Selbstachtung. Schritt für Schritt bringt man mehr Respekt sich selbst gegenüber und demzufolge auch seinem Umfeld.