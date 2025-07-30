SOLID Konferenz : Wenn Maschinen kreativ werden – und der Mensch die Richtung vorgibt
Die Baubranche steht am Beginn einer neuen Epoche. Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit sind nicht mehr nur Schlagworte, sondern sorgen für konkrete Herausforderungen in der Praxis – aber auch Chancen. Wer in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben will, muss daher lernen, Prozesse neu zu denken. Genau an diesem Spannungsfeld setzt der Vortrag von Marco X. Bornschlegl auf der SOLID Konferenz an: „Generative Designs: Menschliche Expertise trifft auf künstliche Intelligenz“ – ein Thema, das aktueller nicht sein könnte.
Bornschlegl, international erfahrener Digital-Stratege und für die Definition und Umsetzung der Informationssicherheits-, Digitalisierungs-, Innovations-, und Nachhaltigkeits-Strategie des Strabag Konzerns verantwortlich, nimmt sein Publikum mit in die Welt der generativen Gestaltung. Er zeigt auf, wie Algorithmen nicht nur Prozesse beschleunigen, sondern in der Lage sind, gemeinsam mit menschlicher Intelligenz Lösungen zu entwickeln, die gleichzeitig wirtschaftlich effizient und ökologisch sinnvoll sind.
Generative Design: Mehr als nur ein Tool
Generative Design ist ein Paradigmenwechsel: Statt einzelne Entwürfe manuell zu entwickeln, generieren Softwarelösungen auf Basis definierter Parameter tausende Varianten – in Sekunden. Der Mensch definiert Ziele und Randbedingungen, die KI liefert datenbasierte Entwurfsvorschläge. Entscheidend bleibt aber weiterhin der Mensch: Die Interpretation der Ergebnisse, die ethische Abwägung und das technische Know-how machen den Unterschied.
Bornschlegl versteht es, dieses Zusammenspiel verständlich und praxisnah zu vermitteln. Mit Beispielen aus der Praxis zeigt er, wie sich durch generative Verfahren Materialeinsatz, Bauzeit und CO₂-Ausstoß drastisch reduzieren lassen –und beleuchtet dabei sowohl die Potenziale als auch die aktuellen Grenzen. Der Vortrag wird so zur Blaupause für Unternehmen, die Digitalisierung nicht nur diskutieren, sondern umsetzen wollen.
Das erklärte Ziel: Mehr Effizienz bei weniger Ressourceneinsatz. Weniger Trial-and-Error, mehr präzise Steuerung. Und nicht zuletzt: eine neue Rolle für Planer, Architekten und Bauingenieure, die so zum strategischen Navigator im Dialog mit der KI werden.
Warum Sie diesen Vortrag nicht verpassen sollten
In einer Zeit, in der Fachkräftemangel, steigende Kosten und Nachhaltigkeitsanforderungen die Branche fordern, liefert Marco X. Bornschlegl einen konkreten Weg, wie Mensch und Maschine gemeinsam effektiver und effizienter sein können als je zuvor. Sein Vortrag ist nicht nur ein Impuls, sondern ein Weckruf: Wer jetzt investiert – in Wissen, Werkzeuge und damit auch Wandel – wird zu den Gestaltern der Bauwelt zählen.
Die SOLID Konferenz bietet den idealen Rahmen dafür: Austausch auf Augenhöhe, tiefe Einblicke in neueste Technologien und ein Blick über den Tellerrand. Bornschlegls Beitrag ist dabei jedenfalls ein Highlight – für alle, die technologischen Fortschritt nicht als Bedrohung, sondern als Chance verstehen.
Jetzt Early Bird Tickets sichern
Die SOLID Konferenz bringt die klügsten Köpfe der Branche zusammen. Diskutieren Sie mit, lassen Sie sich inspirieren – und erleben Sie einen der spannendsten Vordenker Europas live. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und werden Sie Teil einer neuen Bauzukunft.
Wann? 9. Oktober 2025
Wien