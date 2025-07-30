Die Baubranche steht am Beginn einer neuen Epoche. Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit sind nicht mehr nur Schlagworte, sondern sorgen für konkrete Herausforderungen in der Praxis – aber auch Chancen. Wer in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben will, muss daher lernen, Prozesse neu zu denken. Genau an diesem Spannungsfeld setzt der Vortrag von Marco X. Bornschlegl auf der SOLID Konferenz an: „Generative Designs: Menschliche Expertise trifft auf künstliche Intelligenz“ – ein Thema, das aktueller nicht sein könnte.

Bornschlegl, international erfahrener Digital-Stratege und für die Definition und Umsetzung der Informationssicherheits-, Digitalisierungs-, Innovations-, und Nachhaltigkeits-Strategie des Strabag Konzerns verantwortlich, nimmt sein Publikum mit in die Welt der generativen Gestaltung. Er zeigt auf, wie Algorithmen nicht nur Prozesse beschleunigen, sondern in der Lage sind, gemeinsam mit menschlicher Intelligenz Lösungen zu entwickeln, die gleichzeitig wirtschaftlich effizient und ökologisch sinnvoll sind.