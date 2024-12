Das Netzwerk Habitat2030 lud 60 Personen zu zwei Zukunftswerkstätten, die Klausur dauerte jeweils drei Tage. Ergebnis des gemeinsamen Brainstormings ist eine Methodik zur Ökobilanzierung von Gebäude gemäß Global Warming Potential (GWP).

Unter Zuhilfenahme der Datensätze der Ökobaudat 2023 wird das Gesamtgebäude von der Herstellung der Materialien und der Planung bis hin zur Entsorgung und Wiederverwertung betrachtet. CO 2 -Emissionen (durch Stahlprofile, Kunststofffenster, Beton etc.) werden dabei mit Elementen der CO 2 -Speicherung (Holzbau) gegengerechnet. Für Vergleichbarkeit wird der Ergebniswert nach Kilogramm CO 2 -Äquivalente je Quadratmeter bestimmt.