Ziviltechniker:innen, Ingenieurbetriebe und Planungsbüros, die durch innovative und digitale Lösungen ihr Geschäftsfeld weiterentwickelt haben, werden jetzt im Rahmen der vom Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI) in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien, der TU Graz, Digital Findet Stadt und dem Fachmagazin SOLID ausgerufenen Kampagne „Digitale Chancen“ vor den Vorhang gehoben.



Am 23. September werden die eingereichten und jurierten Projekte im Detail vorgestellt. Dabei steht nicht allein das innovative Geschäftsmodell im Fokus, sondern der im Sinne eines „Best for project“-Ansatzes geschaffene Mehrwert für den Auftraggeber, die Gesellschaft und den Klimaschutz.