Wien verfolgt bereits seit vielen Jahren eine ambitionierte Klimapolitik. Die Umsetzung der Wiener Klimaschutzprogramme für die Jahre 1999–2009 sowie 2010–2021 führte bereits zu einem deutlichen Rückgang der CO 2 -Emissionen. Bis 2040 will Wien die lokalen Treibhausgasemissionen jedoch auf null reduzieren, bereits bis 2030 sollen sie (pro Kopf) um 55 Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr 2005 gesenkt werden.



Dieses ambitionierte Klimaschutzziel ist nur mit dem konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energieträger erreichbar. Noch dazu muss der Energieverbrauch in allen Bereichen reduziert werden. Das betrifft, neben anderen Zielbereichen, insbesondere auch die Herstellung oder Neunutzung, die Heizung, die Klimatisierung und die Warmwasserversorgung von Gebäuden.

>> Lesen Sie auch: Ein Tool zum Vergleich von Energiesystemen

Sowohl bei der Immobilienentwicklung als auch im Bauprojektmanagement erfolgt die Orientierung an den jeweils aktuell höchsten bautechnisch erfüllbaren Standards der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. So auch beim neuen internationalen Fernbus-Terminal. Er wird sich durch nachhaltige Energielösungen, Begrünung, verkehrsberuhigende Begleitmaßnahmen und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr auszeichnen. Das Projekt wird von der WH Fernbus-Terminal Projektentwicklung GmbH, einem Tochterunternehmen der Wien Holding-Tochter Wiener Standortentwicklung (WSE), realisiert.