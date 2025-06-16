Das Streben der voestalpine nach einer wirtschaftlich erfolgreichen Dekarbonisierung der Stahlerzeugung und -weiterverarbeitung skizzierte Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner. „Eine schrittweise Transformation ist für uns der beste Weg. Das erhöht die Flexibilität und verringert das Baurisiko.“ Die Umstellung gleiche einer Operation am offenen Herzen, da die bestehende Infrastruktur parallel weiterlaufe.

Die Transformation ist in vollem Gange. In Linz und Donawitz laufen zurzeit gut 30 Projekte. „Die Tiefbauarbeiten in Donawitz sind größtenteils abgeschlossen, die Arbeiten zur Stromanbindung schreiten planmäßig voran“, berichtet Eibensteiner. Die Stromversorgung am Standort Linz soll durch eine 220-Kilovolt-Leitung für die künftige Elektrostahlerzeugung gewährleistet werden. Innerhalb des Werksgeländes wird elektrische Energie über einen in Bau befindlichen Mikrotunnel inklusive Wasserkühlung übertragen.

Mit dem teilweisen Umstieg von der Hochofen- auf die Elektrostahlroute sollen die CO 2 -Emissionen bis 2029 um rund 30 Prozent oder 4 Millionen Tonnen jährlich reduziert werden. „Greentec Steel ist damit das größte Klimaschutzprogramm in Österreich.“ Bis 2050 wird die Elektrostahlerzeugung schrittweise hochgefahren.

Gleichzeitig forscht die voestalpine an bahnbrechenden Technologien, um Klimaneutralität bis 2050 zu erlangen. Das Forschungsprojekt SuSteel (= Sustainable Steelmaking) befasst sich mit der CO 2 -neutralen Herstellung von Rohstahl mithilfe von Wasserstoffplasma.

Ein Leuchtturmprojekt im Wortsinn entsteht in Linz. In einem 60 Meter hohen Neubau, der von der Autobahn aus sichtbar sein wird, sollen Roheisen und Roheisenbriketts ab 2027 durch wasserstoffbasierte Feinerz-Reduktion (Hyfor) und Smelter (Schmelzofen) im industriellen Maßstab hergestellt werden. Die wasserstoffbasierte Direktreduktionsanlage für Feinerze wird dabei erstmals direkt mit dem Schmelzofen gekoppelt. „Das Projekt markiert einen Meilenstein auf dem Weg zur Eisenerzeugung der Zukunft“, unterstreicht der voestalpine-Chef.