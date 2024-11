„Renovierungsprojekte werden künftig einen wachsenden Teil unseres Geschäfts in Österreich ausmachen“, ist Harald Zulehner überzeugt. Was der Amstettner Anbieter von Schalungen und Gerüsten zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen kann, erläutert der Doka-Österreich-Geschäftsführer im Interview.



Solid: Für Doka liegt die Zukunft im Bestand. Warum?

Harald Zulehner: Die steigende Relevanz von Instandsetzungs- und Sanierungsprojekten markiert einen wesentlichen Fortschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Bauwirtschaft. Im Vergleich zum Neubau erfordert Bauen im Bestand deutlich weniger Ressourcen und leistet somit einen maßgeblichen Beitrag zu Zukunftsthemen wie leistbares Wohnen und Vermeidung von Bodenversiegelung.



Wie kommt Doka hier ins Spiel?

Ohne Gerüst sind Umbauten, Bauwerkssanierung und Instandhaltung nur schwer zu realisieren. Mit dem Ringlock-Modulgerüst bieten wir Schalung und Gerüst aus einer Hand. Das ist ein klarer Mehrwert für Bauunternehmen, insbesondere im wachsenden Bereich der Renovierung. Ob zur Gebäudeeinrüstung, als flexibles Raumgerüst oder für sicheren Zugang zur Baustelle – Ringlock steht für einen vielseitigen Gerüstbaukasten in bewährter Doka-Qualität.



Gibt es Zahlen zum CO 2 -Fußabdruck des Gerüstsystems?

Daten zu Treibhausgas-Emissionen sind entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel. Bei Doka setzen wir schon seit mehr als zwei Jahren Maßstäbe mit dem PCF, also dem Product Carbon Foodprint, für Schalungsprodukte.

Auch den CO 2 -Fußabdruck für das Ringlock-Gerüstsystem haben wir nun ermittelt. Durch die transparente Bereitstellung dieser Daten unterstützen wir Kunden dabei, klimafreundliche Entscheidungen zu treffen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.