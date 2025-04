Soft Robotics ist ein vergleichsweise junges Forschungsfeld, das Roboter mit weichen, flexiblen Strukturen entwickelt – mit Vorteilen insbesondere bei empfindlichen oder unstrukturierten Umgebungen. Becker forscht seit Jahren an sogenannten Greifern, etwa für die Tiefsee-Biologie: „Ich arbeite vor allem an Greifern für die biologische Probenentnahme in der Tiefsee. Diese Systeme sind nachgiebig, können sich anpassen und beschädigen empfindliche Objekte nicht – das wäre mit starren Robotern viel schwieriger umzusetzen.“

Entscheidend sei die sogenannte „strategische Nachgiebigkeit“, also die Fähigkeit des Roboters, sich passiv an das zu greifende Objekt anzupassen: „Ein Teil meiner Arbeit – und ein besonderer Vorteil von Soft Robotics – ist die Umsetzung dieser strategischen Nachgiebigkeit. Dadurch kann sich das System automatisch an unterschiedliche Situationen anpassen, ohne aufwändige Sensorik oder Steuerung.“ Dieses Prinzip, so Becker weiter, sei stark von der menschlichen Hand inspiriert, die ein hohes Maß an Flexibilität und taktilem Feedback bietet. Becker verweist auf Studien, die zeigen, wie schwierig etwa das Anzünden eines Streichholzes wird, wenn die Finger taub sind – weil dann das fein abgestimmte Wechselspiel aus Gefühl, Druck und Bewegung fehlt.

In der Bauwirtschaft könnten Soft Robots in bestimmten Bereichen sinnvoll sein – etwa dort, wo empfindliche Materialien wie Leuchten, Fenster oder Sensoren montiert werden müssen. Auch Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen, die bisher manuell erfolgen, könnten durch adaptive Robotiksysteme unterstützt werden. Kaitlyn Becker: „Ich sehe Anwendungspotenziale überall dort, wo ein anpassungsfähiger, nachgiebiger oder sanfter Griff gefragt ist – sei es beim Einsetzen eines Glaselements oder einer empfindlichen Armatur. Bei schweren Trägern oder grobem Materialhandling ist das jedoch nicht der richtige Ansatz.“