Die 1998 gegründete HNRC mit Hauptsitz in Worksop und einem weiteren Standort in Barrow Hill ist ein führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Vermietungsdienstleistungen für Lokomotiven und rollendes Material.

Das Unternehmen betreibt auf einem 14 Hektar großen Gelände in Worksop eine hochmoderne Mehrzweckanlage für Eisenbahndienstleistungen und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erzielte HNRC einen Betriebsertrag von rund 9 Millionen Euro.