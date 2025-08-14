Serielles Bauen : Strabag liefert Lösung für kostengünstige Gebäude
Tetriqx st ein serielles Bausystem mit hohem Vorfertigungsgrad. Es funktioniert wie ein Baukasten und bietet drei fertig geplante Wohnbautypen für unterschiedliche Bauklassen.
Alle drei lassen sich auf Wohngebäude von bis zu sieben Stockwerken aufstocken und haben optimierte Grundrisse von ca. 44m2 bis zu rd. 88m2.
Bauzeiten werden durch das serielle Baukastensystem mit industrieller Vorfertigung im Vergleich zu konventionellen Verfahren um bis zu vier Monate verkürzt. Die gesamte Projektlaufzeit kann sich durch den Einsatz von Tetriqx sogar halbieren.
"Wir müssen schneller, nachhaltiger und standardisierter bauen, ohne dabei die Wohnqualität einzuschränken. Mit Tetriqx liefern wir eine Lösung, die Baupreise ab 1.950 Euro pro Quadratmeter für hochwertige Immobilien möglich mach", sagt Markus Engerth, Vorstandsmitglied Strabag AG Österreich.
Betonkernaktivierung für Heizen und Kühlen
Erste Projekte mit dieser neuen Strabag-Lösung sollen ab 2026 verwirklicht werden.
Nachhaltigkeit wird dabei auch nicht vernachlässigt: Dank Betonkernaktivierung lassen sich Gebäude im Winter effizient heizen und im Sommer angenehm temperieren – ohne Mehrkosten in der Errichtung. Dadurch sinkt der Heiz- und Kühlenergiebedarf im Betrieb um mindestens 22 Prozent.
Zusätzlich reduziert die effiziente serielle Fertigung bei Einsatz nachhaltiger Materialien den CO₂-Ausstoß über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes um bis zu 50 Prozent.
