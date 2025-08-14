Tetriqx st ein serielles Bausystem mit hohem Vorfertigungsgrad. Es funktioniert wie ein Baukasten und bietet drei fertig geplante Wohnbautypen für unterschiedliche Bauklassen.

Alle drei lassen sich auf Wohngebäude von bis zu sieben Stockwerken aufstocken und haben optimierte Grundrisse von ca. 44m2 bis zu rd. 88m2.

Bauzeiten werden durch das serielle Baukastensystem mit industrieller Vorfertigung im Vergleich zu konventionellen Verfahren um bis zu vier Monate verkürzt. Die gesamte Projektlaufzeit kann sich durch den Einsatz von Tetriqx sogar halbieren.

"Wir müssen schneller, nachhaltiger und standardisierter bauen, ohne dabei die Wohnqualität einzuschränken. Mit Tetriqx liefern wir eine Lösung, die Baupreise ab 1.950 Euro pro Quadratmeter für hochwertige Immobilien möglich mach", sagt Markus Engerth, Vorstandsmitglied Strabag AG Österreich.