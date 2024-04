Der Hanfdämmstoff-Pionier Naporo gehört seit 2014 zur Synthesa-Gruppe, dem österreichischen Marktführer für Baufarben und Wärmedämmverbundsysteme. Seit 2015 werden am Standort Haugsdorf im niederösterreichischen Weinviertel die Hanffaserdämmplatten für das Capatect Hanfdämmsystem produziert.



Die Platten sind vielseitig einsetzbar und eignen sich nicht nur als Dämmstoff, sondern können auch als Akustikelemente, Lärmschutzabsorber oder zur Dachbegrünung verwendet werden. Zudem tragen die Hanfdämmplatten das Österreichische Umweltzeichen.



„Der Einstieg in Anwendungen, die über unser Kerngeschäft hinausgehen, wie etwa der Einsatz als Lärmschutzwand oder zur Dachbegrünung, wird für Naporo durch die Akquisition nun möglich. Mit der Strabag haben wir einen Partner gefunden, der die Erfolgsgeschichte von Naporo auch in Zukunft fortschreiben wird. Wir freuen uns auf zusätzliche Wachstumsperspektiven für das Unternehmen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen wir für ihr großes Engagement und Vertrauen herzlich danken”, so Synthesa-Geschäftsführer Georg Blümel.



Die Synthesa-Gruppe wird laut Blümel weiterhin in enger Partnerschaft mit der Strabag die Produktpalette für nachhaltige Fassadendämmung aus Hanf anbieten.