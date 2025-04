Die Wirtschaftskammer Wien hat die TU Wien mit dem Monitoring und der wissenschaftlichen Begleitung des Pilotprojekts beauftragt. Dabei sollen insbesondere die baubetriebliche Eignung der Elektrogeräte und die allgemeinen Arbeitsabläufe untersucht werden. Dabei kommt der Meinung des Bedienpersonals eine besondere Bedeutung zu.

„In Wien wird bereits viel zu diesem Thema geforscht, aber nun wird erstmals eine CO 2 -neutrale Baustelle in die Praxis umgesetzt“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

Porr-CEO Karl-Heinz Strauss sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt zur Reduktion der Emissionen auf Baustellen. „Der Einsatz alternativer Energien ist einer der wirksamsten Hebel, den wir als Bauunternehmen haben, um den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren.“

So forciert die Porr derzeit erfolgreich den Ausbau ihrer Photovoltaikanlagen - heuer werden elf neue Anlagen auf Dächern und Freiflächen installiert - und führt Pilotprojekte zur Erprobung alternativer Antriebe auf Baustellen durch. Weitere wichtige Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion sind die Verwendung von Recycling-Baustoffen und der Einsatz von LEAN Construction und Digitalisierung zur Prozessoptimierung. So werden die beiden Pilotbaustellen in Penzing mit Recyclingbeton verfüllt.

