Die SuP Beteiligungs GmbH (SuP) ist Porr-CEO Karl-Heinz Strauss zurechenbar: Ihr Aktienverkauf entspricht etwa 2,99 % aller Porr Aktien. Dadurch verringert sich der Anteil der von der SuP gehaltenen syndizierten Aktien auf rund 11,4 %.

Der Stimmrechtsanteil des zwischen den Hauptaktionären IGO Industries-Gruppe und Strauss-Gruppe bestehenden Syndikats ist durch die Aktienveräußerung von bisher 50,4 % auf nunmehr etwa 47,4 % gesunken. Gleichzeitig wurde die Porr informiert, dass das Syndikat unverändert bestehen bleibt.

Strauss erklärt dazu: „Der Zeitpunkt war gut. Die durch den Verkauf gestiegene Liquidität erhöht das tägliche Handelsvolumen und macht die Aktie auch für internationale Anlegerinnen und Anleger attraktiver. Der Verkauf sendet ein positives Signal an den Markt. Durch die Erhöhung des Streubesitzes auf über 50 % nimmt auch die Attraktivität der Aktie für den österreichischen Leitindex ATX zu.“

Insgesamt liegt der Streubesitz der Porr (inkl. Porr Management Aktien) nach Übertragung der Aktien bei 52,6 % (vormals: 49,6 %).





