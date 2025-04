Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim plant, seine Aktionärinnen und Aktionäre in den kommenden Jahren verstärkt am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Im Rahmen eines Investorentags hat der Konzern angekündigt, zwischen 2025 und 2030 insgesamt rund 7 Mrd. Schweizer Franken (rund 7,35 Mrd. Euro) an Dividenden auszuschütten. Dies entspräche einer durchschnittlichen Ausschüttungsquote von 50 Prozent des Jahresgewinns.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024, das letzte inklusive des US-Geschäfts, soll die Dividende um 11 Prozent auf 3,10 Franken je Aktie steigen – das entspricht einer Quote von knapp 60 Prozent. Damit setzt Holcim ein klares Signal an den Kapitalmarkt und will seine Attraktivität für Investoren weiter stärken.

