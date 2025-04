Die Kombination von ECOCycle® mit ECOPlanet RC wurde für den Bau der Volksschule Reininghaus in Graz verwendet. Der ECOPlanet RC ist eine Entwicklung von Holcim Österreich in Retznei, dort betreibt Holcim neben dem Zementwerk auch im Joint Venture das Recycling Center Retznei. “Der ECOPlanet RC erreicht einen Gesamteintrag von von mehr als 25 Prozent recyclierten Baurestmassen im Zement. Über den patentierten «Rapid Carb» Prozess wird zusätzliches CO 2 direkt in das Recyclingmaterial eingebunden. Damit treibt Holcim die Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft voran, bei voller Qualität und Leistungsfähigkeit des Produkts”, so Haimo Primas, CEO Holcim (Österreich).

Im November 2024 wurde die Volksschule Reininghaus in Graz eröffnet, ein Bauprojekt, für das auch der ECOPlanet RC eingesetzt wurde. Der öffentliche Schulcampus mit 20 Klassen setzt neben dem vielseitigen Lernraum-Konzept mit hochwertigem Design auch auf eine Harmonisierung von Mikroklima, Regenwassermanagement und Biodiversität.