In vielen Branchen sind die Bewertungen der in den USA kotierten Unternehmen höher als in Europa, in der Bauindustrie sind sie bis zu doppelt so hoch.

Aus diesem Grund hat Holcim im Januar bekannt gegeben, dass sie ihr Nordamerika-Geschäft in eine eigenständige Gesellschaft ausgliedern und in den USA an die Börse bringen will.



Die USA sind ein attraktiver Markt für Bauunternehmen. Grund dafür sind die staatlichen Investitionen in Infrastrukturprojekte und das Konjunkturprogramm IRA.