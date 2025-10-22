Brücken altern – und das in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld. Einerseits sollen bestehende Bauwerke deutlich länger sicher genutzt werden können, andererseits gewinnen ökologische Fragen im Infrastrukturbereich stark an Bedeutung.

Im Forschungsprojekt NINA („Nachhaltigkeitsoptimierte Infrastruktur“)

erarbeitet das AIT Austrian Institute of Technology gemeinsam mit Partnern neue Verfahren zur Zustandsbewertung, Lebensdauerprognose und Ökobilanzierung von Spannbetonbrücken. Ziel ist es, den Erhalt und Betrieb bestehender Brückenbauwerke sicherer, präziser und nachhaltiger zu gestalten.