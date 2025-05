Die Ökobilanzierung von Gebäuden ist in mehreren Standards geregelt, insbesondere in der gerade in umfangreicher Überarbeitung befindlichen EN 15978:2011 „Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode“.

Dazu sind Daten von Bauprodukten und Materialien erforderlich, die nach einheitlicher und verifizierter Methode ermittelt werden, um verlässliche und vergleichbare Ergebnisse zu ermöglichen. Zum Einsatz in verschiedenen Ökobilanzprogrammen ist weiters eine vereinheitlichte Bereitstellung in maschinenlesbaren Formaten erforderlich.

Die europaweit tätige Non-Profit Organisation ECO Platform AISBL, deren Managing Director wir untenvorstellen dürfen, erarbeitet als Dachorganisation der Programmbetreiber für EPD-Daten seit 2013 gemeinsame Kriterien, Standards und Bilanzierungsregeln für Ökobilanzen von Bauprodukten.