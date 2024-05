Die aktuelle Umfrage liefert einen Überblick über den Wohnstatus in Österreich. 39 % der Befragten wohnen in einem Eigenheim, 12 % in einer Eigentumswohnung, 35 % in einer Mietwohnung, 4 % in einem Miethaus, 6 % in einer Genossenschaftswohnung und 1 % wohnen zur Miete in einer Sozialwohnung. Die restlichen 3 % entfallen auf andere (geförderte) Wohnformen. Innerhalb der einzelnen Altersgruppen nehmen die „unter 30-Jährigen“ bei den Mietwohnungen mit 44 % den höchsten Anteil ein.



Der Wunsch nach Veränderung ist nicht in allen Bundesländern gleich ausgeprägt. So streben Kärntner:innen und Tiroler:innen mit 31 % deutlich stärker nach einer Änderung der Wohnsituation, als es Salzburger:innen (17 %) oder Burgenländer:innen (16 %) tun. 28 % der Haushalte mit einem Haushaltseinkommen bis 2.100 € (netto) möchten ihre Wohnsituation in den nächsten ein bis zwei Jahren verändern.