Herr Krammer, Sie sind ja ein glühender Verfechter von Partnerschaftsverträgen, wie hat sich das im Lauf der Zeit entwickelt?



Peter Krammer (Swietelsky): Ja das stimmt. Sogar damals 2020 hatten wir Österreicher bereits ein partnerschaftlich gut gelöstes Projekt in Deutschland, nämlich das hochkomplexe Projekt Springer Campus mit großen Anforderungen des Kunden, welches in der Zeit und im Budget fertiggestellt werden konnte. In meiner Keynote „Partnerschaftliche Zusammenarbeit als Schlüssel des Erfolges“ möchte ich ein Umdenken bewirken.

Viele Player in der Baubranche sind in ihren alten Strukturen verhaftet. In Skandinavien und Großbritannien wird nur mehr mit Allianzverträgen gebaut. Auch ich habe in der Vergangenheit in Deutschland oft die Erfahrung gemacht, dass man bei Großprojekten oder komplizierten Projekten mit dem Allianzmodell besser fährt, weil es auch die Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien viel besser fördert. Dies wird auch Univ. Prof. Lulei von der TU-Wien in seinem Vortrag sicherlich untermauern.