Im Gebäude gibt es einen Showroom- und Veranstaltungsbereich, einen Bereich für die Erweiterung der Fachhochschule Wiener Neustadt, einen Gastrobereich mit Gastgarten, Büroeinheiten sowie Inkubator-Flächen. Im „Haus der Digitalisierung“ werden neben der Fachhochschule Wiener Neustadt in erster Linie „Service-Institutionen“ eingemietet sein, die KMUs bei ihrer Transformation in Richtung Digitalisierung begleiten und beraten können.



Für die Generalplanung zeichnet die Arge Vasko+Partner und und Kronaus Mitterer ZT verantwortlich. Das „Haus der Digitalisierung“ nimmt einerseits Bezug auf das bestehende FH-Gebäude, andererseits auf den gesamten Campus. Der Showroom wird durch das „Aufklappen“ nach außen gezeigt, sodass das Haus als starkes Zeichen nach außen wirkt und dem Gebäude eine prägnante, starke, zeichenhafte Identität verleiht.

Das Erdgeschoß des Showrooms öffnet sich zum Hof, um ein Zusammenspiel der beiden Bereiche zu ermöglichen. So kann der Showroom bzw. der Saal bei großen Veranstaltungen nach außen erweitert werden. Der Skelettbau mit punktgestützten Stahlbetonflachdecken ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Nutzung. Die Geschoßdecken in der Fassadenebene wurden mittels Zugstützen in Stahlbeton‐Verbundbauweise bis in die Dachebene hochgehängt und dort mittels Stahlbetonträger rückverhängt. Dadurch erhält das Gebäude einen schwebenden Charakter.