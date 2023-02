Warum können mit IPA- bzw. Allianzverträgen bessere Projektergebnisse erzielt werden als mit klassischen Bauverträgen? Antwort darauf wissen Claus Nesensohn, CEO refine Austria GmbH, und Daniel Deutschmann, Partner Heid und Partner Rechtsanwälte GesmbH. Beim Fachkongress Partnerschaft mit Baupraxis halten sie einen Vortrag zu diesem Thema.



Der Vortrag zeigt auf, welches Potenzial diese Modelle in der Lage sind zu leisten, und warum dies systematisch mit dem traditionellen Vorgehen verhindert wird. Aus ihrer gemeinsamen Erfahrung in Projekten heraus erläutern Daniel Deutschmann und Claus Nesensohn weiter, wie der Erfolg in den IPA und Allianz-Modellen zustande kommt und worauf zu achten ist.



Anmelden kann man sich online, auf der Website finden sich auch alle weiteren Informationen zur Veranstaltung. Die beiden Vortragenden glauben, dass IPA- und Allianzmodelle die Zukunft der Bau- und Immobilienbranche sind.