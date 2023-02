Die Veranstalter freuen sich ganz besonders über die Teilnahme von Dr. Katja Hüske, Leiterin Grundsätze Infrastrukturplanung und -projekte der DB Netz AG. Sie ist die zentrale Ansprechpartnerin für das Thema Partnerschaftliche Projektabwicklung bei der Deutschen Bahn und wird in einer Key Note das Thema „Kooperation statt Konfrontation: Umsetzung des Partnerschaftsmodells Schiene durch die Deutsche Bahn“ vorstellen.

Des weiteren wird Dipl. Ing. Johann Herdina, Vorstandsdirektor der TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG in einem seiner letzten Vorträge vor seinem Ruhestand zum Thema „40 Jahre Projektumsetzung – Der lange Weg zum Allianzvertrag“ berichten.

Dipl. Ing. Andreas Fromm MBA, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH wird in seinem Vortrag „Aktuelle und zukünftige Pilotprojekte mit dem ASFINAG-Allianzvertrag“ aufzeigen, was die ASFINAG im Zusammenhang mit der Umsetzung des Allianzvertrages in den nächsten Jahren plant.

Dazu kommen weitere hochkarätige Vortragende, interessante Fragenrunden, eine Podiumsdiskussion und partnerschaftliche Gespräche am 20.10.2022 sowie informative Workshops am 21.10.2022.

Weitere Informationen zur 2022 Veranstaltung und noch das Programm von 2021 zur Orientierung finden Sie unter www.allianzvertrag.at