In Oslo wird viel in Forschung und Innovation investiert und die Unternehmen werden ermutigt, der Nachhaltigkeit Priorität einzuräumen. Davon konnten sich 18 Studierende während der fünftägigen Studienreise überzeugen.



Nach einer entspannten Anreise und anschließendem Sightseeing wurde am nächsten Tag das Bauunternehmen BACKE AS besucht und ein Einblick in das Unternehmen und die norwegische Baubranche gegeben. Neben der Besichtigung einiger Baustellen konnten die Studierenden auch die Firma Moelven Limtre AS erkunden und Neues über Holzhochhäuser erfahren.

Auch in der österreichischen Botschaft wurde die interessierte Reisegruppe empfangen und die Gründerin und CEO von Varig Technologies AS, Renate Straume, gab Einblicke in die Nachhaltigkeitssoftware, die das Unternehmen für Gewerbeimmobilien herstellt. Ein weiteres Thema war die neue Stadtbrücke in Drammen, die ebenfalls besichtigt wurde.