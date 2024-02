Die Umsetzung des Projekts erfolgt in mehreren Bauphasen. Bauphase 00-02 war der Abbruch inkl. fachgerechter Schadstoffentsorgung. Zusätzlich erfolgte in Phase 2 die Baugrubenumschließung mittels Bohrpfahlwand und die Tiefgründung mittels temporärer Primärpfähle. Diese dienen der Lastabtragung bei der hier umgesetzten Deckelbauweise. Hierbei wurde das Erdgeschoß als durchgängiger Deckel (mit Logistiköffnungen) errichtet und dient fortan als Logistikfläche für Materialtransporte. Anschließend erfolgte abschnittsweise der Erdaushub bis auf Fundamenttiefe.



Das Projekt befindet sich nun seit Ende November 2023 in der Bauphase 03 (Rohbauarbeiten + Gebäudehülle). Der Baumeister Deckelbau (Strabag) hat die operativen Leistungen am Hauptbaufeld größtenteils fertiggestellt. Seit Mitte November wird gemeinsam mit dem Baumeister Hauptbaufeld (Gerstl Bau) der Feinaushub & die Sauberkeitsschicht am Hauptbaufeld-Neubau ausgehend von der Seite Spitalgasse umgesetzt.



Aktuell wird die Bodenplatte am Hauptbaufeld hergestellt. Die Fertigstellung dieser Arbeiten ist für Mitte Februar 2024 geplant. Am gesamten Projektgebiet werden im Zuge der Herstellung der Bodenplatte die Einlegearbeiten für den Blitzschutz umgesetzt.



Im Zuge der Rohbauarbeiten in den Untergeschoßen werden abschnittsweise die temporären Stützen des Deckelbaus durch die tragenden Wände (Hohlwände & Ortbeton) sowie Stützen (Fertigteil & Ortbeton) des Rohbaus ersetzt. Die Stiegenläufe werden ebenfalls als Fertigteile eingebracht.



Die Arbeiten im Gebäudebestand des Hauptbaufelds (Gebäude in der Höfergasse 2-6 & Mariannengasse 4-6 = Bauteil 4) wurden fertiggestellt. Das Bestandsgebäude in der Höfergasse 8-10 (Bauteil 5) mit denkmalgeschützten Fassaden wurde statisch ertüchtigt und ein Fluchtstiegenhaus eingebaut. Die Arbeiten wurden mit November 2023 abgeschlossen.



Der Baumeister auf dem Nebenbaufeld (Strabag) hat die Rohbauarbeiten in der Mariannengasse 3-5 (Bauteil 6) mit Ende 2023 abgeschlossen. Die Gleichenfeier für diesen Bauteil und das Bestandsgebäude (Bauteil 5) in der Höfergasse fand Mitte Jänner 2024 statt.



Die aufwändigen Glasfassaden (Sauritschnig) erforderten eine präzise Planung. Die erste Umsetzung hat im Jänner 2024 mit den Fassadenarbeiten am Nebenbaufeld begonnen. Die Musterfenster (Reichmann Tischlereihandwerk) für das Bestandsgebäude Mariannengasse 3 wurden im Dezember 2023 montiert. Ebenfalls haben die Dachabdichtungsarbeiten (Gerstl Bau) im Dez 2023 gestartet.



Der Baustellenlogistiker (Gerstl Bau) hat Anfang 2024 die beiden letzten Kräne auf dem Hauptbaufeld aufgebaut. Damit befinden sich fünf aktive Turmdrehkrane im Projektgebiet. In Summe arbeiten aktuell rund 220 Bauarbeiter auf der Baustelle.



In den Straßen rund um das Projektgebiet findet eine regelmäßige Reinigung mit Straßenkehrfahrzeuge statt, um Verunreinigungen schnellstmöglich zu beseitigen.