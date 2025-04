Laut Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von Branchenradar Marktanalyse, verzeichnete die Nachfrage nach Mauersteinen 2024 bereits das dritte Jahr in Folge einen Rückgang. „Für die Hersteller ist auch im laufenden Jahr keine Trendumkehr in Sicht. Die angespannte Marktlage führt zu einem intensiveren Wettbewerb, der zunehmend über aggressive Preispolitik ausgetragen wird“, so Kreutzer.

Insbesondere die stark rückläufigen Baubeginne im Ein- und Zweifamilienhausbau wirken sich negativ auf den Mauersteinabsatz aus. Dieser Gebäudetyp macht rund zwei Drittel des gesamten Absatzverlustes aus. Insgesamt reduzierte sich der Herstellerumsatz im Jahr 2024 um 14,4 Prozent auf rund 129 Millionen Euro – ein Rückgang von fast 40 Prozent innerhalb von nur zwei Jahren.