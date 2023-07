Holger Schulz, bisher Geschäftsführer von Zeppelin Russland, wird zum 1. August 2023 Nachfolger von Fred Cordes und übernimmt von ihm den Vorsitz der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH.

Dies hat der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH in seiner außerordentlichen Sitzung am 6. Juli 2023 beschlossen und damit dem Vorschlag der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns zugestimmt.

In seiner neuen Funktion berichtet Holger Schulz an Fred Cordes, der seit Januar 2023 in die Zeppelin Konzerngeschäftsführung aufgestiegen ist und die Ressorts Vertrieb, Marketing und Service verantwortet.

„Mit der personellen Veränderung an der Führungsspitze wollen wir uns auf den Märken noch besser positionieren, um Kunden im Vertrieb und Service bestmöglich zu betreuen und somit möglichst nah am Kunden zu sein. Durch die Besetzung aus den eigenen Reihen können wir einen nahtlosen Wechsel an der Spitze sowie Kontinuität im Management gewährleisten“, ist Fred Cordes, Geschäftsführer im Zeppelin Konzern, überzeugt.

Die Verantwortung für den Vertrieb und Service von Cat Baumaschinen in Deutschland und Österreich im Konzernverbund und damit für das Geschäft der Zeppelin Baumaschinen GmbH übernimmt Holger Schulz.