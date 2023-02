So soll am Ende der Bautätigkeit der neue Klimaboulevard im Zentrum des Viertels aussehen.

Zukunft: Abstimmung mit BIM und Lean

Müller: „Ein Gedanke bei dem gesamten Unterfangen ist, die Projektbeteiligten zu disziplinieren und an eine Art Regelwerk zu binden – was ja zukünftig mit BIM und Lean immer stärker wird. Wenn nur einer mit Lean arbeitet, funktioniert das genauso wenig wie, wenn sich nur ein LKW an den Zeitplan hält.“

Und wenn jemand ganz ohne Anmeldung kommt? „Dann wird er bewusst weggeschickt.“

Die Kopplung mit BIM kommt zwar erst, aber „BIM wird der Schlüssel sein. Wir haben hier zwar in die Richtung angefangen, aber das ist weit noch nicht das, was wir in fünf Jahren machen wollen. Der nächste Schritt ist dann z.B., auch die zweite Eskalationsebene zu automatisieren – also ob eine alternative Ladezone frei ist zum Beispiel. Das wollen wir auf die Spitze treiben. Und wenn wir im Zuge von BIM wissen, welches Material kommt, soll die Schranke das vom elektronischen Pendant des Lieferscheins erkennen und den LKW mit einem Leitsystem an den richtigen Platz führen.“

Das wird funktionieren? „Das wird funktionieren.“

Carsharing für Baumaschinen

Man habe auf jeden Fall die Coronazeit intensiv genutzt, um sich mit den Entwicklern zusammenzusetzen und dadurch die Akzeptanz bei den Fahrern zu erhöhen. Parallel dazu arbeitet man auch an einer Carsharing-App für Baumaschinen, quasi als nächster Schritt nach Onlinevermietungen wie bei Digando, Klarx, Rentmas oder Klickrent. „Diese haben eine Onlinereservierungsmöglichkeit von Maschinen, eine Plattform, wo man untereinander tauschen kann. Rental + ist eine Plattform, die neben dem Reservieren und Buchen auch ein Entsperren inkl. einer Berechtigungsabfrage der Person und Firma ohne Vermieter bzw. Person, die einem das Gerät übergeben (Check out) oder auch zurücknehmen (Check in) möglich macht.“ In der Praxis könnte ein Polier dann sehen, ob ein Gerät in unmittelbarer Nähe ist und man könne damit Transportwege/CO2 einsparen, weil die Maschinen nur mehr verschoben werden.

Die App werde hier erstmals als Pilot zu Testzwecken ausgerollt. „Auch hier ist der Nordbahnhof ein Labor mit seinen 21 Baufeldern und den beteiligten großen Konzernen“. Sie soll bis Ende 2021 kundennah fertig sein und dann immer weiter entwickelt werden.