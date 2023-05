Bemessungsgrundlage für die Abzugsteuer ist die Gestellungsvergütung, wobei die Umsatzsteuer als durchlaufender Posten behandelt werden kann. Etwaiger Aufwandsersatz (zB Unterbringungskosten), abgegoltene Reisekosten etc sind ebenfalls dem Steuerabzug zu unterwerfen. Zum Steuerabzug verpflichtet ist der in- oder ausländische Beschäftiger der überlassenen Dienstnehmer. Die Steuer ist einzubehalten und bis zum Fünfzehnten des Folgemonats zu erklären und abzuführen. Neben der Abzugsteuer ist zudem Kommunalsteuer in Höhe von 3% von 70% der Gestellungsvergütung einzubehalten.



Kommt der Beschäftiger der Abzugsverpflichtung nicht nach, so kann ihm die Abzugsteuer– etwa in Folge einer finanzpolizeilichen Kontrolle auf der Baustelle – im Haftungsweg vorgeschrieben werden. Kann dann nicht nachgewiesen werden, dass die Steuer nicht an den ausländischen Überlasser weiterbelastet werden kann, erhöht sich die Abzugsteuer auf 25%, da die bereits bezahlte Gestellungsvergütung als Nettowert (nach Steuer) gilt.