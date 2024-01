Brückenbauten sind langfristige Projekte, deren effiziente, rasche und wirtschaftliche Umsetzung eine professionelle Planung voraussetzt. Deshalb hat der Schalungsspezialist Doka 2006 am Stammsitz in Amstetten mit dem Global Expertise Centre Infrastructure ein eigenes Kompetenzzentrum für die umfassende Projektabwicklung im Brückenbau eingerichtet.



Das hochkarätige Team des Competence Centers ist maßgeblich für den strategischen Erfolg bei der Realisierung einer Vielzahl von Megaprojekten in über 60 Ländern verantwortlich. Das Ingenieurteam plant die Realisierung großer Brückenprojekte von der Spannbeton- bis zur Verbundbrücke in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesorganisationen. Um noch effizientere und nachhaltigere Lösungen für Baukunden weltweit zu entwickeln, sucht das Team ständig nach neuen Wegen.



Die Zwischenbilanz des Kompetenzzentrums kann sich sehen lassen, hier einige Beispiele: