Eine Antwort auf diese Fragen liegt für Horst-Michael Ludwig in Carbon-Capturing-Technologien. „Materialseitig wird es auch um die Absenkung des Klinkerfaktors im Zement gehen“, so der Direktor des Instituts für Baustoffkunde an der Bauhaus-Universität Weimar.

Als Kompositmaterial bieten sich kalzinierte Tone an. „Diese sind weltweit verfügbar und unterliegen keinen saisonalen oder konjunkturellen Schwankungen.“ Für völlig klinkerfreie Zemente bieten Systeme auf Basis von Magnesiumoxid vielversprechende Möglichkeiten.



Einen Überblick über klimafitte Zemente in der Praxis gab Cornelia Bauer. Die Leiterin der Zertifizierungsstelle VÖZ-Zert ist ausgebildete Chemieingenieurin. Auch sie sieht in der Senkung des Klinkeranteils einen Hebel zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Zement, konkret um etwa 25 Prozent.