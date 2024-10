Als Baumit-Eigentümer Robert Schmid und sein Mitarbeiter Peter Weissmann, Laborleiter F&E Trockenmörtel, die Mission Betondruck starten, gab es weder Material, noch Roboter, Düsen oder Steuerung wie Schmid schildert. Wichtig war es deshalb, einmal festzulegen, was das Ziel für Baumit ist. „Wir wollten keine ganzen Häuser drucken. Dafür gibt es Fertigteilhaus-Hersteller. Unsere Vision war es vielmehr, material- und CO 2 -reduziert zu bauen. Weniger Material bedeutet auch weniger Gewicht“, so Schmid.



Gesagt, getan. Heute zeigt zum Beispiel das 3D gedruckte Rippendeckensystem, was möglich ist: 3D gedruckte Aussparungskörper – statisch optimiert – werden auf einer Schalungsplatte mit der offenen Seite nach unten aufgelegt, die Bewehrung und Ökobeton werden dazwischen eingebracht. Das Ergebnis ist eine zweiachsig gespannte Rippendecke, welche bereits jetzt die CO2 Ziele von 2030 erfüllt. Für das Projekt Tiefgarageneinfahrt in Nördlingen erhielt das Baumit BauMinator®-Team vor einem Jahr den deutschen Architekturpreis Beton. Nicht nur das, das von Baumit und dem Institut für Tragwerksentwurf (ITE) der TU Graz entwickelte neue Rippendeckensystem wurde bei weiteren Projekten in Österreich und Deutschland in der Praxis inklusive aller notwendigen Prüfungen umgesetzt. Dabei sind Deckengrößen bis über 700m² realisiert. Zu besichtigen sind diese Rippendeckensysteme in unter anderem in Lunz am See sowie in Bludenz – Folgeprojekte sind bereits in Arbeit. Ein Partner ist hier auch Swietelsky.



Und auch direkt beim Baumit Werk in Wopfing wurde ein Best-Practice-Projekt für den Betondruck realisiert. Der 80 m2 große 3D-Druck Pavillon ist ein Beispiel für ressourcenschonendes, automatisiertes und dennoch individuelles Bauen.