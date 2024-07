Für die Vorbereitung auf eine konkrete Situation empfiehlt es sich, sich folgende Fragen zu stellen:



Welche Rolle spiele ich in dieser Situation?

Was habe ich konkret zum Thema beizutragen?

Wie komplex ist der zu behandelnde Sachverhalt?

Wie steht es um meine zeitlichen Ressourcen?

Brauche ich für die Vorbereitung andere Menschen bzw. zusätzliche Informationen?

Die Beantwortung dieser Fragen gibt die Intensität der Vorbereitung und den benötigten Vorlauf vor. Man sollte sich immer überlegen, was es für Auswirkungen haben kann, unvorbereitet in die Besprechung oder das Gespräch zu gehen. Dadurch wird klar, ob und wie viel Zeit man sich für die Vorbereitung nehmen sollte.



Für die übergeordnete Vorbereitung fürs Leben ist es zielführend, regelmäßig gute Artikel und Bücher zu lesen, Podcasts und Hörbücher zu hören, sowie gute Seminare zu besuchen. Der Zeitaufwand hierfür wird einem in vielen Situationen im Leben mehr als zurückbezahlt.



Seien Sie also respektvoll mit sich und anderen und bereiten Sie sich gut auf ihr Leben vor.