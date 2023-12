Aktive Großprojekte wie das "Althan Quartier" in Wien-Alsergrund und der "Steingötterhof" in St. Pölten würden nun sukzessive nach Zeitplan fertiggestellt und fristgerecht an die neuen Eigentümer beziehungsweise Mieter und Betreiber übergeben, hieß es in dem Bericht weiter.