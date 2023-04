Christian G. Polak (43), Geschäftsführer der 6B47 Group Austria, verantwortet künftig als Chief Operating Officer (COO) die Projektentwicklung in Österreich, Deutschland und Polen.



Christian Mayer (34) wechselt von seiner Funktion als Head of Finance in den Vorstand und übernimmt die Position des Chief Financial Officer (CFO). Der Vorstand wird künftig funktional und nicht mehr regional in allen Landesgesellschaften tätig sein.