Der Immobilienentwickler 6B47 Real Estate Investors AG gibt das gelungene Closing der Finanzierung für das in Wien Alsergrund befindliche „Althan Quartier“ bekannt. Damit wird zeitgleich auch der Baustart für das wohl nachhaltigste Stadtquartier gesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf mehr als eine halbe Milliarde Euro.



6B47-CEO Sebastian G. Nitsch: „Mit diesem Projekt setzen wir neue Maßstäbe für innovative Nachhaltigkeit, Bau und Nutzung. Dies ist begleitet von der größten Projektfinanzierung der 6B47-Unternehmensgeschichte. Mein großer Dank gilt dem gesamten Team.“



Elke Plazeriano, Head of Corporate Finance und Investment, verantwortete die Transaktion. Die Gesamtfinanzierung wurde sowohl auf Banken- als auch auf Mezzaninebene auf neue Beine gestellt:

Zum einen wurde die Raiffeisen Bank International AG mandatiert, um das österreichische Bankenkonsortium zusammenzustellen, zum anderen hat sich ein europaweit agierender Mezzaninekapital-Partner schlussendlich als passendster Partner für das Projekt herauskristallisiert.



Die ESG Strategie der 6B47 – Konversion statt Abriss

„Das ,Althan Quartier‘ zeigt anschaulich die Bandbreite an möglichen Mehrwerten, die wir mit einem nachhaltigen Entwicklungskonzept auf die Beine stellen. Von Beginn an haben wir nachhaltig geplant; denn es wird nicht das gesamte Gebäude über dem Franz-Josefs-Bahnhof abgetragen und eine neue Immobilie errichtet, sondern wir haben uns für den Rückbau bis zum Stahlbetonskelett entschieden. Dadurch konnten wir den Bürgern Wiens Tausende Lkw-Schuttfuhren ersparen und 67 Prozent an CO2 einsparen. Damit sind wir Pioniere in der Nachhaltigkeit moderner Stadtentwicklung.“, ergänzt Nitsch.



Das Quartier zeichnet sich durch einen vielseitigen Nutzungsmix aus und besteht aus den Projekten „FRANCIS“ mit Büro- und Gastronomieflächen, „JOSEPH“ und „SOPHIE“ mit 250 Wohnungen, einem Viersternehotel und einer Hochgarage. Die geplante Fertigstellung ist im Jahr 2024.